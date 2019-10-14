شكرا لقرائتكم مدرب تشيلي يكشف مدة غياب سانشيز عن الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف رينالدو رويدا المدير الفني للمنتخب التشيلي لكرة القدم أن أليكسيس سانشيز، مهاجم المنتخب وفريق إنتر ميلان الإيطالي، قد يغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

وكان سانشيز، المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إنتر ميلان، قد غادر صفوف المنتخب التشيلي وعاد إلى ميلان، بعدما تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين منتخبي تشيلي وكولومبيا يوم السبت.

وأعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم إن اللاعب يعاني من إصابة في أربطة الكاحل الأيسر، وأشار رويدا في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" يوم الاثنين إلى أن اللاعب قد يكون بحاجة إلى عملية جراحية.

وأضاف رويدا: ندي إنتر ميلان هو من سيقرر. قد نفتقد جهوده لشهرين أو ثلاثة أشهر. إنه أمر مؤسف لأنه بدأ المشاركة من جديد مع إنتر ميلان وسجل هدفين، كما كان يشارك أيضا في دوري الأبطال"