غوف نجمة الأسبوع بصعودها 39 مركزا في تصنيف المحترفات









اسماء السيد - فرضت الأميركية اليافعة كورين "كوكو" غوف نفسها نجمة الأسبوع الماضي باحرازها لقب دورة لينتس النمسوية عن 15 عاما، ما سمح لها بالصعود 39 مركزا لتصبح في المرتبة الحادية والسبعين في تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب الصادر الإثنين.

وتوجت الأميركية البالغة 15 عاما و7 أشهر الأحد بأول ألقابها في دورات رابطة المحترفات بعد فوزها في نهائي دورة لينتس على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3، 1-6، و6-2، لتصبح بذلك تاسع أصغر لاعبة في التاريخ تتويجا بإحدى دورات المحترفات.

وضمنت غوف دخولها نادي المئة الأوليات بوصولها الى ربع نهائي الدورة النمسوية حيث أقصت الهولندية كيكي برتنز المصنفة اولى ثم الألمانية أندريا بتكوفيتش من نصف النهائي، وصولا الى التفوق على أوستابنكو، بطلة رولان غاروس لعام 2017، لتصبح أصغر لاعبة تحقق لقب إحدى دورات المحترفات منذ التشيكية نيكول فايديسوفا التي أحرزت لقب دورة طشقند الاوزبكستانية في 2004 عن عمر 15 سنة وخمسة أشهر.

وتبقى الأميركية الأخرى ترايسي أوستن، الفائزة مرتين بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، أصغر لاعبة متوجة على صعيد دورات المحترفات، وذلك حين أحرزت دورة بورتلاند عام 1977 عن 14 عاما و28 يوما.

وبعد أن بدأت الموسم خارج المصنفات الـ600 الاوليات، خطفت غوف الانظار في بطولتي ويمبلدون الانكليزية وفلاشينغ ميدوز الاميركية بوصولها الى ثمن النهائي والدور الثالث تواليا، إلا أنها ورغم انجاز الوصول الى المركز الحادي والسبعين في هذا العمر، لا تزال بعيدة عن انجاز السويسرية مارتينا هينغيس التي تصدرت تصنيف المحترفات في 31 اذار/مارس 1997 حين كانت في السادسة عشرة من عمرها.

وتختتم الأميركية الشابة موسمها هذا الأسبوع بمشاركتها في دورة لوكسمبورغ.

ولم يطرأ هذا الأسبوع أي تعديل على ترتيب اللاعبات العشرين الأوليات، حيث بقيت الأسترالية آشلي بارتي في الصدارة أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا واليابانية ناومي أوساكا.

في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 7096 نقطة

2- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5940

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3- اليابانية ناومي أوساكا 5621

4- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5495

5- الكندية بيانكا أندرييسكو 5041

6- الرومانية سيمونا هاليب 4962

7- التشيكية بترا كفيتوفا 4776

8- الهولندية كيكي برتنز 4495

9- الأميركية سيرينا وليامس 3935

10- السويسرية بيليندا بنسيتش 3848

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71- الأميركية كوري "كوكو" غوف 854