الامارات تدافع عن صدارة المجموعة السابعة امام تايلاند









اسماء السيد - يتطلع المنتخب الإماراتي لكرة القدم لفوزه الثالث تواليا والدفاع عن صدارته للمجموعة السابعة عندما يحل ضيفا على وصيفتها تايلاند الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويلعب في المجموعة نفسها اندونيسيا مع فيتنام في بالي.

وتتصدر الامارات الترتيب برصيد ست نقاط بفارق نقطتين عن تايلاند وفيتنام، وثلاث نقاط عن ماليزيا، وتأتي اندونيسيا في المركز الأخير من دون رصيد.

وحققت الامارات بداية مثالية بفوزها على ماليزيا 2-1 واندونيسيا 5-صفر، لكن مواجهة الثلاثاء ستكون الاختبار الأقوى لها امام منتخب سبق ان اختبرت تطوره في كانون الثاني/يناير عندما التقيا في دور المجموعات لكأس اسيا 2019 التي استضافتها على ارضها، وانتهت مباراتهما بالتعادل 1-1.

والتقت الامارات وتايلاند سبع مرات في تصفيات كأسي العالم وآسيا منذ 1988، ففازت الأولى خمس مرات مقابل خسارة وتعادل، لكن مواجهاتهما الثلاث الأخيرة دلت على ان الفارق بينهما لم يعد كبيرا بعدما تبادلا الفوز والتعادل.

واعترف حسن سهيل اداري الامارات بصعوبة المباراة رغم التفوق السابق للمنتخب الأبيض على "فيلة الحرب"، وقال "تملك تايلاند حاليا منتخبا قويا وليس سهلا على الاطلاق، وهو ما يفرض علينا حسن التعامل معه طوال اللقاء".

وتابع المدافع السابق للامارات والذي خاض 50 مباراة دولية "ما يزيد من صعوبة المباراة انها تقام على ارض المنافس، اضافة الى صراع الطرفين على الانفراد بصدارة المجموعة".

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وسيختبر هجوم الامارات القوي، بعدما سجل سبعة اهداف في مباراتين، قدراته امام المنتخب الضيف الذي لم تتلق شباكه أي هدف في مباراتيه السابقتين بالتعادل مع ضيفه فيتنام صفر-صفر ثم الفوز على مضيفه الاندونيسي 3-صفر.

وسجل علي مبخوت خمسة اهداف من اصل سبعة للامارات، كما انه يحتفظ بذكرى طيبة في مواجهة تايلاند بعدما زار شباكها اربع مرات من بين خمسة اهداف سجلها منتخب بلاده في اخر ثلاث مباريات بين الطرفين.

واضافة الى مبخوت، فان الامارات تملك ايضا المهاجم احمد خليل، وصانع الألعاب عمر عبد الرحمن "عموري" افضل لاعبين في اسيا لعامي 2015 و2016 على التوالي.

لكن الياباني اكيرا نيشينو مدرب تايلاند منذ تموز/يوليو، والذي قاد منتخب بلاده الى ثمن نهائي مونديال روسيا 2018، شدد انه لا يخطط لمراقبة أي لاعب بعينه.

ونقلت الصحافة المحلية عن المدرب المخضرم (64 عاما) قوله "اعتدت مواجهة الامارات عندما كنت مدربا لليابان، هم فريق قوي، ولكن لا نخطط لمراقبة أي لاعب، سنلعب بجماعية ونمارس الضغط عليهم".

واذا كانت الامارات ستلعب بكامل قوتها الهجومية، فان تايلاند التي استغلت غيابها عن مباريات الجولة الثالثة بالتعادل وديا مع الكونغو 1-1، قد تفتقد صانع العابها المميز تشاناثيب سونغكراسين للاصابة.

وقال نيشينو الذي استدعى وجهين جديدين لتشكيلته هما تشانان بومبوفا والمهاجم المخضرم تيراسيل دانغدا "من الصعب غياب لاعب من وزن تشاناثيب، سنبحث في خيارات بديلة مختلفة لتقليل تأثير غيابه الى الحد الادنى".