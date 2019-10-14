ديسابر يحضر ودية مصر وبتسوانا لمتابعة لاعبى بيراميدز الدوليين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الفرنسى ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز، مباراة المنتخب الوطنى الودية أمام بتسوانا المقرر لها مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية.
كما يحضر ميتشو المدير الفنى للزمالك أيضًا مباراة اليوم، حيث يرغب المدربان فى متابعة اللاعبين الدوليين داخل أرض الملعب.
وألقى حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، المحاضرة الفنية الأخيرة على لاعبيه منذ قليل، وقبل التحرك إلى استاد برج العرب الذى يستضيف ودية بتسوانا مساء اليوم.
وشهدت المحاضرة إعلان البدري التشكيل الذى سيبدأ به المباراة الودية مساء اليوم، ويضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدا فى الهجوم.
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