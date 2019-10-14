شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على الإعلاميين بهدف فى الشوط الأول وتألق محمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراته الودية أمام الإعلاميين متقدمًا بهدف نظيف في المباراة المقامة حاليًا على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ونجح المهاجم المغربي وليد أزارو في إحراز هدف الأهلي في الشوط الذي شهد تألقًا ملحوظًا للثنائي محمد محمود العائد بعد غياب طويل من الإصابة وكذلك محمد هاني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.