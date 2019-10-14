شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر غدا فى مسجد المشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إقامة عزاء حسن مسعود، مدير فرع النادي الأهلى بمدينة نصر، غدا الثلاثاء، فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس. وتوفى حسن مسعود، صباح اليوم الاثنين، وتم تشييع جنازته بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر بحضور عدد كبير من مسئولى النادي الأهلي. Advertisements جدير بالذكر أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي منح تعليماته بإشراف النادى على جميع مراسم الدفن والعزاء. حضر صلاة الجنازة كل من حسن حمدى رئيس النادى السابق، خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى، محمد الدماطى، مهند مجدى، عضوا مجلس الأحمر، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادى.

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