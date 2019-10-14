شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك.. استشفاء وسباق سرعات واستمرار تأهيل شيكابالا ومحمد حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في لقاء المنيا الودى أمس الأحد، فقرة تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعى المقام حاليًا على ملعب النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء ذلك تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال بالفريق، من أجل التغلب على الإرهاق وتجهيز هذه المجموعة بشكل قوى للفترة المقبلة.

كما حرص الجهاز الفنى على تخصيص فقرة تأهيلية لجميع اللاعبين عبارة عن سباق سرعات، أعقبتها تأهيلية بالكرة من لمسة واحدة حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعات، وذلك تحت قيادة دوسان وعصام مرعي عضوى الجهاز المعاون، ويهدف الجهاز الفنى للوصول باللاعبين إلي أعلى معدل تأهيلي وبدنى، استعدادًا للفترة المقبلة.

وواصل محمد حسن لاعب وسط الفريق البرنامج العلاجي والتأهيلي الذى يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق، وذلك من أجل التعافي من الاصابة التي يعاني منها بالركبة، حيث أدى اللاعب جلسة علاجية وبعض التدريبات التأهيلية بجمانيزيوم النادى.

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أدى محمود عبد الرازق شيكابالا تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي، وفقًا للبرنامج الذى حدد له لتجهيزه للفترة المقبلة، فى ظل معاناته من إصابة عضلية.