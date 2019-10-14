شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العد التنازلى.. 10 أيام على بطولة العالم للاسكواش فى الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العد التنازلى لبطولتى العالم لسيدات الاسكواش والتى تصنف بالفئة البلاتينية، حيث تنطلق البطولتان فى ضيافة أهرامات الجيزة 24 أكتوبر الجارى.

وتقدر القيمة المادية للبطولة بحوالى 430 ألف دولار وتقام على هامشها بطولة الرجال والمصنفة بفئة البلاتينيوم، ويشارك بها 112 لاعبة هن الأفضل فى التصنيف العالمى ويمثلن 20 دولة.

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وتضم البطولتان أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال، مثل على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الاسكواش.

وتشهد البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتى غابت عن أول ثلاث بطولات فى الموسم الجارى وكان آخرها بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة فى الركبة قبل أن يطمئنها الطبيب على إمكانية المشاركة فى بطولة العالم التى تحمل لقبها.

وتسعى نور الشربينى لاستعادة مكانتها فى صدارة تصنيف السيدات والذى انتزعته منها رنيم الوليلى فى ديسمبر الماضي، بعد هيمنة دامت لـ14 شهرًا .