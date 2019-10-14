شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يشاهد ودية مصر وبتسوانا من برج العرب.. ودوسان ومرعى يقودان تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه الصربي ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، من أجل مشاهدة مباراة منتخب مصر الودية أمام بتسوانا المقررة إقامتها فى السابعة مساء اليوم.

وحرص ميتشو على مشاهدة ودية مصر وبتسوانا من أرض الملعب، من أجل متابعة لاعبى الزمالك الدوليين المنضمين لصفوف الفراعنة، وذلك قبل مواجهة الأهلى يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

ويقود الثنائي دوسان المدرب العام لفريق الزمالك وعصام مرعي مدرب الفريق التدريبات المقامة حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بدلاً من ميتشو الذى توجه إلى برج العرب.

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ويغيب عن تدريبات الزمالك اللاعبين الدوليين وهم خماسى المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعى المنتخب الأولمبى محمد صبحى ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائى التونسى حمدى النقاز وفرجانى ساسى.

وصعد ميتشو 11 لاعبًا من قطاع الناشئين للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول، وتعويض الغائبين بسبب معسكرات المنتخبات، حيث صعد كل من: أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999.