شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن معسكر المنتخب الأوليمبى بعد انتهائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المنتخب الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، معسكره المغلق بالقاهرة اليوم ضمن استعداداته لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

س: متى انطلق المعسكر؟

ج: انطلق المعسكر الاثنين الماضى، وفقا للأجندة الدولية التى تعطى للمنتخبات حق التجمع واختيار اللاعبين فى الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر الجارى.

س: كم لاعبا اختاره شوقى غريب للمعسكر؟

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ج: اختار شوقى غريب 28 لاعبا هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.. والدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.

س: هل شهد المعسكر خوض مباريات ودية؟

ج: شهد المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام جنوب افريقيا، الأولى أقيمت فى الإسماعيلية وكانت غير مذاعة وأقيمت من 3 أشواط وشهدت مشاركة عدد كبير من لاعبى الفريقين وانتهت بالتعادل 1-1، أمام الثانية أقيمت فى القاهرة وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف نظيف سجله رمضان صبحى من ركلة جزاء.

س: متى يعلن شوقى غريب القائمة النهائية للبطولة؟

ج: يعلن شوقى غريب القائمة النهائية يوم 30 أكتوبر الجارى وهو الموعد الأخير لإرسال القائمة النهائية إلى الكاف وتضم 21 لاعبا.