س و ج.. كل ما تريد معرفته عن معسكر المنتخب الأوليمبى بعد انتهائه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المنتخب الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، معسكره المغلق بالقاهرة اليوم ضمن استعداداته لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
س: متى انطلق المعسكر؟
ج: انطلق المعسكر الاثنين الماضى، وفقا للأجندة الدولية التى تعطى للمنتخبات حق التجمع واختيار اللاعبين فى الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر الجارى.
س: كم لاعبا اختاره شوقى غريب للمعسكر؟
ج: اختار شوقى غريب 28 لاعبا هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.. والدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.
س: هل شهد المعسكر خوض مباريات ودية؟
ج: شهد المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام جنوب افريقيا، الأولى أقيمت فى الإسماعيلية وكانت غير مذاعة وأقيمت من 3 أشواط وشهدت مشاركة عدد كبير من لاعبى الفريقين وانتهت بالتعادل 1-1، أمام الثانية أقيمت فى القاهرة وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف نظيف سجله رمضان صبحى من ركلة جزاء.
س: متى يعلن شوقى غريب القائمة النهائية للبطولة؟
ج: يعلن شوقى غريب القائمة النهائية يوم 30 أكتوبر الجارى وهو الموعد الأخير لإرسال القائمة النهائية إلى الكاف وتضم 21 لاعبا.
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