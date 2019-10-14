سوبر كورة.. كرم جابر يجهز مفاجأة فى أولمبياد طوكيو 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ كرم جابر البطل الأولمبى، وأسطورة المصارعة، الاستعداد لتجهيز مفاجأة لمتابعى وجمهور اللعبة، فى أولمبياد طوكيو 2020. وانتشر فى الساعات الماضية، فيديو لوالدة كرم جابر البطل الأولمبى ولاعب منتخب المصارعة تطالب فيه مشاركته فى أولمبياد طوكيو 2020 لتحقيق ميدالية لمصر. يذكر أن كرم جابر حقق ذهبية أولمبياد أثينا 2004، وفضية أولمبياد لندن 2012، وكان من المقرر مشاركته فى أولمبياد 2016 إلا أن وجود خطأ فى برنامج where you تسبب فى حرمانه من البطولة. لمعرفة مفاجأة كرم جابر عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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