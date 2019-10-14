شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز ينهى إجراءات تأشيرة السفر إلى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط فريق الزمالك، إجراءات الحصول على تأشيرة السفر إلى ألمانيا من أجل إجراء جراحة الرباط الصليبى التى تعرض لها مؤخرًا خلال مشاركته أمام مصر المقاصة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد.

وتواجد محمود عبد العزيز فى السفارة الألمانية أمس، الأحد، ونجح اللاعب فى إنهاء كافة إجراءت الحصول على تأشيرة السفر، ومن المنتظر أن يحصل على تلك التأشيرة خلال الأيام القليلة المقبلة ومن ثم تحديد موعد السفر.

Advertisements

ويخوض محمود عبد العزيز برنامج التأهيل خلال تواجده فى المنزل بالوقت الحالى، ولحين استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى خوفًا من تفاقم الإصابة.

وكان جهاز الزمالك أكد أن زيزو سيغيب لمدة تتراوح ما بين 4 أشهر إلى 5 أشهر، حيث سيخضع لتلك العملية فى ألمانيا ثم يعود لمصر ويخوض عمليات تأهيله هناك.