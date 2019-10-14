شكرا لقرائتكم خبر عن 31 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة مصر الدولية الخامسة للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامى، عن تأكد مشاركة 31 دولة في بطولة مصر الدولية المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 حتى 20 أكتوبر الجاري على صالة رقم 4 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وأكدت 31 دولة على المشاركة في البطولة بواقع 126 لاعبًا ولاعبة، وتشارك مصر بـ47 لاعبًا ولاعبة فيما يمثل باقي اللاعبين الـ30 دولة الأخرى.

ومن المقرر، أن يشارك في البطولة كل من "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - ايرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - إندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - ايطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".

وأكد هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة أن مصر بدأت في التجهيز الجاد للبطولة مشيرًا إلى أنها ستشهد منافسة قوية بين الدول المشاركة للسعي بالفوز بنقاطها الدولية حيث إن البطولة أدرجت على أجندة الاتحاد الدولي للعبة، وستساعد اللاعبين في الارتقاء بالتصنيف العالمي استعدادًا للأولمبياد المقبلة.