ساسى والنقاز يصلان القاهرة بعد مواجهة الكاميرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الثنائى الدولى التونسى حمدى النقاز وفرجاني ساسى، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى القاهرة منذ قليل، عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما فى المباراة الودية أمام الكاميرون، والتى انتهت بالتعادل السلبى.
وانتظم النقاز فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب النادى فى ميت عقبة، بينما حصل ساسى على راحة من التدريبات بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، بعد مشاركته بلقاء تونس الأخير.
وجاء عدم مشاركة ساسي بالمران اليوم خوفًا من تعرضه للاجهاد، علي أن ينتظم بشكل طبيعي بالتدريبات المقبلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.
ويغيب عن تدريبات الزمالك اللاعبين الدوليين وهم خماسى المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعى المنتخب الأولمبى محمد صبحى ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائى التونسى حمدى النقاز وفرجانى ساسى.
وصعد ميتشو 11 لاعبا من قطاع الناشئين للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول، وتعويض الغائبين بسبب معسكرات المنتخبات، حيث صعد كلاً من: أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999.
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