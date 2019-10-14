شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى والنقاز يصلان القاهرة بعد مواجهة الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الثنائى الدولى التونسى حمدى النقاز وفرجاني ساسى، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى القاهرة منذ قليل، عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما فى المباراة الودية أمام الكاميرون، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وانتظم النقاز فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب النادى فى ميت عقبة، بينما حصل ساسى على راحة من التدريبات بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، بعد مشاركته بلقاء تونس الأخير.

وجاء عدم مشاركة ساسي بالمران اليوم خوفًا من تعرضه للاجهاد، علي أن ينتظم بشكل طبيعي بالتدريبات المقبلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

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