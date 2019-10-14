شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري السعودي للمحترفين يستأنف مباراياته الجمعه المقبل والان مع التفاصيل

يعود الدوري السعودي لكرة القدم والمعروف بأسم كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لاستئناف مباراياته الرسمية يوم الجمعه المقبل 18 اكتوبر بعد فترة التوقف الدولية التي شهدتها الملاعب خلال الايام القليلة الماضية لانشغال المنتخبات باداء مبارايات مابين رسمية وودية بهدف تجريب عناصر جديدة يتم ضمها استعدادا للمشاركات القارية

يأتي فريق الهلال في مقدمة ترتيب الدوري برصيد 16 بنط من الفوز في 5 مبارايات والتعادل الايجابي في جولة وحيدة امام الفيحاء بهدف لكل منهما

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بينما تراجع الفتح بقيادة مدربه فتحي الجبال إلي المركز السادس عشر في مؤخرة الترتيب عقب هزيمته في 5 مبارايات وتعادله في مباراة ضد الرائد ، ودخل مرماه في الست جولات 12 هدف واحرز 5 فقط

تجدر الاشارة انه تم اقالة 2 من مدربين الفرق السعودية بعد اول 6 مبارايات نتيجة سوء النتائج وهم برانكو ايفانكوفتش مدرب الاهلي المهزوم من الوحدة مؤخرا وتعادل مع العدالة وفاز بصعوبة علي الاتفاق ، فاضطرت الادارة لاقالته ، وهو الحال بالنسبة للمدرب التونسي محمد الكوكي الذي خسر 4 مبارايات ليتم استبداله بالجزائري نور الدين بن زكري.