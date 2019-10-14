شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بايرن ميونخ يتعود إلى الملاعب قريبا والان مع التفاصيل

قال ليون جوريتسكا لاعب خط وسط فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إنه يعتقد أنه في طريقه لتحقيق عودة سريعة إلى الملاعب، بعد خضوعه لعملية جراحية في الفخذ.

وقال جوريتسكا في تصريحات لموقع نادي بايرن ميونخ على الإنترنت اليوم الاثنين "اتقدم بشكل جيد، وكل شيء يسير طبقا لما هو مخطط له ، بل وبشكل أسرع... أشعر بحال جيد."

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وكان جوريتسكا 24 عاما قد خضع لعملية جراحية قبل شهر، وعاد لتدريبات الركض فقط قبل أيام، والآن بدأ التدريبات بالكرة ويأمل في العودة إلى المران الجماعي خلال الأسبوع الجاري.

وشارك جوريتسكا خلال الموسم الجديد فقط في مباراة كأس السوبر الألمانية وفي بطولة كأس ألمانيا.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث في الدوري الألماني (بوندسليجا) ويستأنف مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة أوجسبورج يوم السبت المقبل.