شكرا لقرائتكم خبر عن كيبتشوجي مرشح لجائزة أفضل رياضي لالعاب القوي هذا العام والان مع التفاصيل

كيبتشوجي مرشح لجائزة أفضل رياضي في ألعاب القوى هذا العام الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الاثنين إن الكيني إيليود كيبتشوجي، الذي أصبح أول شخص يكسر حاجز الساعتين في سباق الماراثون السبت الماضي، ترشح ضمن 11 اسما لنيل جائزة أفضل رياضي هذا العام.

وجاء ترشيح كيبتشوجي، الذي أنهى سباق ماراثون خاص في فيينا خلال ساعة واحدة و59 دقيقة و40 ثانية لكن لم يتم الاعتراف بالرقم رسميا، بسبب زمنه في ماراثون لندن أيضا.

وتضم قائمة المرشحين أبطالا في النسخة الأخيرة لبطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة مثل أعضاء الفريق الأمريكي دونوفان برازيير (800 متر) وكريستيان كولمان (100 متر) وسام كندريكس (القفز بالزانة) ونواه لايلس (200 متر) وكريستيان تايلور (الوثب الثلاثي).

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كما ضمت الأوغندي جوشوا تشيبتيجي (10 آلاف متر ولقب بطولة العالم في اختراق الضاحية) والكيني تيموثي تشيريوت (1500 متر) وستيفن جاردنر من جزر الباهاما (400 متر) والسويدي دانييل ستول (رمي القرص) والنرويجي كاشتن فارهولم (400 متر حواجز).

وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحات من السيدات غدا الثلاثاء. ويمكن للجمهور التصويت عبر الإنترنت من خلال حسابات الاتحاد الدولي لألعاب القوى بمواقع التواصل الاجتماعي.

وسيعلَن عن الفائزين لهذا العام على الهواء مباشرة في حفل توزيع جوائز ألعاب القوى العالمية 2019 في نوفمبر القادم .