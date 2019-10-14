شكرا لقرائتكم خبر عن اسبوع الفيفا يتسبب في ازمة لفرانك لامبارد والان مع التفاصيل

اعلن النادي اللندني تشلسي عن اصابة اربعة لاعبين خلال فترة التوقف الدولي مما تسبب لأزمة للمدرب الانجليزي فرانك لامبارد في مباراة نيوكاسل يونايتد القادمة في اطار الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي الممتاز

واعلن نادي تشلسي عن اسماء اللاعبين المصابين وهما نجم وسط الفريق نجولو كانتي الذي اصيب مع المنتخب الفرنسي اصابة في اوتار الركبة تبعده عن المباراة القادمة ، والمدافع اندرياس كريستنسين الدنماركي والذي اصيب في مباراة الدنمارك وسويسرا.

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وايضا اصابة خط وسط المنتخب الكرواتي ولاعب ريال مدريد السابق ماتيو كوفاسيتش كما تعرض ريس جيمس للاصابة مع المنتخب الانجليزي تحت ٢١ عام

وقام المدرب الانجليزي بتجهيز لاعبين اخرين ليحلو محل المصابين من اجل المواجهة المنتظرة مع نظيره نيوكاسل يونايتد الذي حقق الفوز علي مانشستر يونايتد في الجولة السابقة

وجدير بالذكر ان تشلسي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري ب١٤ نقطة بينما يحتل نيوكاسل المركز السادس عشر برصيد ٨ نقاط