شكرا لقرائتكم خبر عن شرط جزائى لليوفينتوس لإتمام صفقة ماتياس دى ليخت والان مع التفاصيل

انتهى الاتفاق بين مسؤولي يوفنتوس وأياكس الهولندي من أجل انتقال ماتياس دي ليخت للسيدة العجوز في الفترة المقبلة، وذلك مقابل 70 مليون يورو إلى جانب إضافات أخرى.

واتفقا الفريقان أيضًا على وضع شرط جزائي في عقد اللاعب بقيمة 150 مليون يورو، من أجل حفاظ يوفنتوس عليه في حال الرغبة في الانتقال لنادِ آخر.

وفى سياق متصل نشرت صحيفة الأس الايطاليه احتمالية أن يشهد الشتاء القادم التعاقد مع صفقة اريكسن في ظل اقتراب عقد اريكسن من الانتهاء بانتهائه بنهاية الموسم الحالي بينما لا يجد رابيو فرصته مع اليوفينتوس مما قد يتيح له الحصول على أخرى مع النادي الإنجليزي .

يذكر ان نادى يوفينتوس إنضم إلى الأندية التي تهتم بالتعاقد مع اريكسن في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حيث رصد 30 مليون يورو للصفقة ، حسبما أفادت التقارير الإنجليزية ، وذلك في ظل رغبة ساري في ضمه قبل انتهاء عقده بفريق توتنهام في الصيف المقبل .