شكرا لقرائتكم خبر عن أريكسن و رابيو صفقة تبادلية بين اليوفينتوس وتوتنهام الشتاء المقبل والان مع التفاصيل

تناولت بعض الصحف الإيطالية صفقة تبادلية محتملة سيكون بطلاها اريكسن ورابيو.

ونشرت صحيفة الأس الايطاليه احتمالية أن يشهد الشتاء القادم تلك الصفقة في ظل اقتراب عقد اريكسن من الانتهاء بانتهائه بنهاية الموسم الحالي بينما لا يجد رابيو فرصته مع اليوفينتوس مما قد يتيح له الحصول على أخرى مع النادي الإنجليزي .

وانضم اليوفينتوس لركب الأندية التي تهتم بالتعاقد مع اريكسن في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حيث رصد 30 مليون يورو للصفقة ، حسبما أفادت التقارير الإنجليزية ، وذلك في ظل رغبة ساري في ضمه قبل انتهاء عقده بفريق توتنهام في الصيف المقبل .