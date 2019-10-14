شكرا لقرائتكم خبر عن خروج نجم باريس سان جيرمان وهداف الفريق مجانا! والان مع التفاصيل
انباء عن خروج نجم باريس سان جيرمان وهداف الفريق المهاجم الاورجوياني كافاني لاعب نادي نابولي الايطالي السابق وباريس سان جيرمان الحالي في صفقة انتقال حر.
ويذكر ان موعد انتهاء عقد المهاجم الاورجوياني سيكون في الانتقالات الصيفية القادمة مما قد يسهل انتقاله مجاناً لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي الذي رحب بالصفقة لتعويض مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكاو بعد انتقاله لنادي انتر ميلان الايطالي .
ويريد النادي الانجليزي تعويض خروج مهاجمه السابق بهداف نادي باريس سان جيرمان وهو اللاعب الذي يعد خير خلف لأفضل سلف .
ويذكر ان المهاجم الاورجوياني اديسون كافاني قد كان هداف الفريق الفرنسي في موسم ٢٠١٨ وشارك لونيل ميسي في منافسة جائزة الحذاء الذهبي والتي فاز بها ميسي
ولم يجدد النادي الفرنسي عقد مهاجمه الاورجوياني حتي الان مما يسهل عملية نقل اللاعب لصفوف المان يونايتد
ويذكر ان حصول النادي الفرنسي علي خدمات المهاجم الارجنتيني ماورو ايكاردي، علي سبيل الاعارة مع احقية الشراء في نهاية الموسم الحالي من نادي انتر ميلان الايطالي، قد يكون سببا رئيسيا في خروج المهاجم الاورجوياني اديسون كافاني من حديقة الامراء.
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