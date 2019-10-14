التصفيات المزدوجة.. رام الله تحتضن لقاءً تاريخيًا بين السعودية وفلسطين غدًا

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 - عبدالعزيز السديري

يحتضن استاد فيصل الحسيني الدولي بمدينة رام الله، لقاءً تاريخيًا يجمع الأخضر السعودي بنظيره الفلسطيني مساء الغد، ضمن مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

حيث سيشهد اللقاء الذي يجمع المنتخبين مساء غدٍ الثلاثاء، الحضور السعودي الأول رياضيًا في الأراضي الفلسطينية، عقب سبع مواجهات جمعت المنتخبين احتضنتها 3 دول مختلفة.

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ويسعى المنتخب الفلسطيني إلى تسجيل انتصاره التاريخي الأول على نظيره السعودي من خلال الموقعة التي ستحتضنها رام الله، حيث شهدت المواجهات السبع الماضية خمس انتصارات للأخضر وتعادلين.

وشهدت البعثة السعودية، استقبالًا رفيع المستوى من قبل الجانب الفلسطيني، حيث كان الرئيس محمود عباس في مقدمة المستقبلين لبعثة الأخضر فور وصولها إلى الأراضي الفلسطينية في وقت مبكر من مساء البارحة.

ويحتل الاخضر السعودي، صدارة ترتيب المجموعة بأربعة نقاط جمعها من خلال مواجهتين، فيما يقع المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع بعد خوضه مواجهتين استطاع من الانتصار في واحدة منها والخسارة في أخرى.