الامارات | عاجل.. إلغاء تدريب منتخب الإمارات في بانكوك حفاظاً على سلامة اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إلغاء تدريب منتخب الإمارات في بانكوك حفاظاً على سلامة اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على مدينة بانكوك في إلغاء مران المنتخب الوطني لكرة القدم على الملعب الرئيسي للمباراة التي ستجمعه غداً الثلاثاء مع المنتخب التايلاندي في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 ومونديال 2022، وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين وعلى أرضية الملعب التي تأثرت كثيرا جراء تلك الأمطار المتواصلة لليوم الثاني على التوالي.

وقال مدرب المنتخب الوطني، الهولندي فان مارفيك في تصريحات صحافية: "لا أخشى المنافس الذي تم التحضير لملاقاته جيدا وإنما خشيتي من حالة الطقس وتأثيرها على سير المباراة وعطاء اللاعبين داخل الملعب".

ومن المقرر أن تقام المباراة في الرابعة من عصر غدٍ بتوقيت الإمارات في إطار منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.