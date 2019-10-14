شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود: «اتولدت على حب الأهلي وأبوتريكة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، هو مثله الأعلى عالميا في كرة القدم بعد الأداء الجيد الذي ظهر عليه خلال مسيرته، مؤكدًا أنه تربى على حب محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق.

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وقال محمد محمود، خلال استضافته في برنامج «سهرة مع..» المذاع على قناة الأهلي: «اتولدت على حب الأهلي وكابتن محمد أبوتريكة لأني بلعب في نفس مركزه، كما انه شخصية لم يختلف عليها أحد.. اتربينا على حب الراجل الطيب ده.. كان نفسي ألعب معاه».

وأضاف: «أما مثلي الأعلى عالميا هو النجم محمد صلاح.. بالرغم من اختلاف مراكزنا إلا أنه مثلي الأعلى في أخلاقه ولعبه وكونه مثل أعلى لكل الشباب الطموح».