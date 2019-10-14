ريبيري يعبر عن سعادتة بالتواجد في فيرونتينا

الإثنين 14 أكتوبر 2019

ريبيري

عبر النجم الفرنسي فرانك ريبيري، عن سعادتة بالتواجد ضمن صفوف نادي فيرونتينا الإيطالي، بعد الرحيل عن بايرن ميونخ.



رحيل ريبيري عن البايرن

وكان نادي فيرونتينا قد أعلن ضم النجم الفرنسي، قادماً من صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، في الصيف الماضي، بعد مسيرة طويلة قضاها مع البافاري لمدة 12 عام.

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صاحب الـ36 عامًا، فضل عدم الأعتزال و إكمال مسيرتة داخل المستطيل الأخصر، حيث كانت لدية عروض من إنجلترا وإيطاليا، حتي أستقر في فلورنسا.

ريبيري يوضح سبب تعلقة بفيرونتينا

وتحدث ريبيري خلال تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قائلا:"عندما وافقت على القدوم إلى فلورنسا، لم أكن أعلم أني سأعشق هذا المكان، الليلة التي وصلت فيها كانت مميزة، وسأبقيها دائمًا في ذاكرتي".

وواصل النجم الفرنسي:" الجميع هنا يعيشون من أجل كرة القدم، وهذا دافع لي لتقديم كل شئ مع الفريق، وهذه الفترة تشبه فترتي مع مارسيليا عام 2005".

واختتم ريبيري قائلا:" زوجتي نصحتني بالذهاب إلى فلورنسا، أنا هنا أشعر بالسعادة الأن".