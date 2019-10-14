اولمبيك ليون يتعاقد مع جارسيا

الإثنين 14 أكتوبر 2019

قال أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين إنه تعاقد مع رودي جارسيا مدرب مرسيليا وروما السابق حتى 2021.



وأضاف النادي في بيان "يؤكد أولمبيك ليون تعيين المدرب رودي جارسيا اعتبارا من اليوم".

ويخلف جارسيا (55 عاما) المدرب البرازيلي سيلفينيو الذي استغنى ليون عن خدماته الأسبوع الماضي بعد أن أخفق الفريق في الفوز بأي مباراة في الدوري منذ انتصاره في أول مواجهتين هذا الموسم.

Advertisements

وتم اختيار جارسيا أفضل مدرب في الدوري في 2011 بعد أن قاد ليل للفوز بالثنائية المحلية.

وبعدها قاد روما إلى احتلال المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في 2014.

وانتقل جارسيا إلى مرسيليا في 2016 وترك النادي في نهاية الموسم الماضي بعد أن قاده إلى نهائي الدوري الأوروبي في 2018. وسيقود ليون يوم السبت أمام ديجون وهو أحد الأندية التي سبق أن دربها جارسيا.

ويحتل ليون المركز 14 في الدوري برصيد تسع نقاط بعد تسع مباريات لكنه حقق أربع نقاط من مباراتين في دوري الأبطال.