مدرب تشيلي يكشف فترة الغياب المتوقعة لسانشيز

الإثنين 14 أكتوبر 2019

كشف رينالدو رويدا المدير الفني للمنتخب التشيلي لكرة القدم أن أليكسيس سانشيز، مهاجم المنتخب وفريق إنتر ميلان الإيطالي، قد يغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب الإصابة. وكان سانشيز، المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إنتر ميلان، قد غادر صفوف المنتخب التشيلي وعاد إلى ميلانو، بعدما تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين منتخبي تشيلي وكولومبيا أمس الأول السبت.



وأعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم إن اللاعب يعاني من إصابة في أربطة الكاحل الأيسر.

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وأشار رويدا في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الاثنين إلى أن اللاعب قد يكون بحاجة إلى عملية جراحية.

وأضاف رويدا "نادي إنتر ميلان هو من سيقرر. قد نفتقد جهوده لشهرين أو ثلاثة أشهر.

إنه أمر مؤسف لأنه بدأ المشاركة من جديد مع إنتر ميلان وسجل هدفين، كما كان يشارك أيضا في دوري الأبطال."