شكرا لقرائتكم الفتح يقيل فتحي الجبال.. ويتعاقد مع مساعد برودوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الفتح فسخ ارتباطها مع المدرب التونسي فتحي الجبال والتعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لتدريب الفريق، خلال ما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

ويحتل الفتح المركز الأخير في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، بعدما لعب 6 جولات عجز عن تحقيق الفوز فيها.

Advertisements

وعاد فتحي الجبال إلى الفتح في عام 2016 "للمرة الثانية" بعدما استطاع قيادته إلى دوري المحترفين عام 2009، وتحقيق لقب الدوري السعودي موسم 2012-2013 وكذلك كأس السوبر.

وعمل فيريرا (39 عاماً) مدرباً مساعداً في عدة أندية بلجيكية مثل غنت، كما كان ضمن الطاقم الفني لمواطنه ميشيل برودوم عندما درب الشباب موسم 2011-2012 والذي شهد تحقيق الفريق لقب الدوري دون هزيمة.

وخاض يانيك مهمة التدريب في عدة فرق بلجيكية، أبرزها ستاندرد ليغ وشارلوا ومشيلين، بالإضافة إلى سنت ترودين في هولندا.