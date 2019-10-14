شكرا لقرائتكم رينار يصف مباراة فلسطين والسعودية بـ"التاريخية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي المباراة التي ستجمع فريقه بفلسطين بـ"التاريخية" وذلك عندما يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء على ملعب فيصل الحسيني برام الله في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.

وقال رينار في المؤتمر الصحفي: هي مباراة تاريخية وصعبة، سنلعب أمام منتخب مميز على أرضه وبين جماهيره، لكن لدينا القدرة على اللعب تحت أي ظرف.

وزاد: لاعبو المنتخب السعودي معتادون على اللعب في مثل هذه الأجواء التي تشهد كثافة جماهيرية للمنافس، وأستطيع التأكيد بأن اللاعب سلمان الفرج وبقية العناصر جاهزون للمباراة.

ومن جانبه، قلل لاعب الوسط عبدالله عطيف من تأثير أرضية الملعب الصناعية، وقال: لن تعيقنا الأرضية، ونتوقع مباراة صعبة أمام منتخب متطور، لكننا نبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية.