شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يخوض مهمة صعبة أمام فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى المنتخب السعودي إلى الابتعاد بالصدارة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب فلسطين، في المواجهة التي يحتضنها ستاد فيصل الحسيني بمدينة رام الله، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ونجح المنتخب السعودي في تجاوز تعثره في المرحلة الأولى حينما تعادل أمام مضيفه المنتخب اليمني 2-2، ليحقق فوزاً سهلاً في المرحلة الماضية أمام ضيفه السنغافوري بثلاثية نظيفة.

ووصلت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة رام الله صباح يوم الأحد حيث خاض مرانه الأخير قبل المواجهة على ستاد فيصل الحسيني الذي سيحتضن المباراة بمشاركة وجاهزية جميع اللاعبين.

وسيكون بإمكان الفرنسي هيرفي رينار مدرب الأخضر الاستعانة بلاعبه سلمان الفرج الذي تأكدت جاهزيته للقاء عقب غيابه عن مواجهة سنغافورة الماضية، في حين لن يغير المدرب كثيراً في تشكيلته التي خاضت المباراة الماضية.

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وأكد رينار على صعوبة مواجهة فلسطين الذي وصفه بالمؤتمر الصحافي بالخصم القوي، مشيراً إلى أن لاعبي الأخضر اعتادوا على اللعب في مثل هذه الأجواء أمام حضور جماهيري مكثف.

ويدخل المنتخب السعودي المواجهة وهو في المركز الأول برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب سنغافورة الذي يسبقه بمباراة.

وفي المقابل يتطلع المنتخب الفلسطيني إلى إكمال مستواه المميز الذي قدمه في التصفيات حيث يأمل في تحقيق فوزٍ تاريخي على المنتخب السعودي والدخول بقوة في المنافسة على الصدارة لاسيما وأن الفوز سيمنحه الصدارة.

وخاض المنتخب الفلسطيني مواجهتين بالتصفيات إذ فاز في أول مواجهاته على ضيفه منتخب أوزبكستان بثنائية نظيفة إلا أنه خسر بشكل مفاجئ في مواجهته الثانية أمام ضيفه منتخب سنغافورة 2-1، ليبقى في المركز الرابع برصيد 3 نقاط وبفارق نقطة عن المتصدر ووصيفه.