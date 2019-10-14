شكرا لقرائتكم غوريتسكا لاعب بايرن يتوقع عودته إلى الملاعب قريباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ليون غوريتسكا لاعب خط وسط فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إنه يعتقد أنه في طريقه لتحقيق عودة سريعة إلى الملاعب، بعد خضوعه لعملية جراحية في الفخذ.

وقال غوريتسكا في تصريحات لموقع نادي بايرن ميونخ على الإنترنت يوم الاثنين : اتقدم بشكل جيد، وكل شيء يسير طبقا لما هو مخطط له ، بل وبشكل أسرع... أشعر بحال جيد.

وكان غوريتسكا (24 عاماً) قد خضع لعملية جراحية قبل شهر، وعاد لتدريبات الركض فقط قبل أيام، والآن بدأ التدريبات بالكرة ويأمل في العودة إلى المران الجماعي خلال الأسبوع الجاري، علماً بأنه شارك فقط في مباراة كأس السوبر الألماني وبطولة الكأس.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث في الدوري الألماني (بوندسليغا) ويستأنف مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة أوجسبورج يوم السبت المقبل.