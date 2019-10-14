شكرا لقرائتكم لوف واثق من تأهل ألمانيا إلى يورو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواصل المنتخب الألماني لكرة القدم التقدم بالفعل نحو التأهل لنهائيات كأس أوروبا 2020 لكن لا شك في أن المدير الفني يواخيم لوف لا يزال مطالبا بالكثير من العمل لتحويل هذا الجيل من اللاعبين إلى فريق قادر على المنافسة على الألقاب.

وواجه المنتخب الألماني الكثير من الظروف الصعبة خلال الفترة الأخيرة من بينها حالات الإصابات والوعكات الصحية بين العديد من لاعبيه، لكنه نجح في التحدي تحت قيادة لوف وتقدم خطوة جديدة نحو نهائيات يورو 2020.

وتغلب المنتخب الألماني على مضيفه منتخب إستونيا 3 - صفر يوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وذلك بعد أيام قليلة من تعادله مع المنتخب الأرجنتيني 2 - 2 في مباراة ودية.

وارتفع رصيد المنتخب الألماني إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة خلف المنتخب الهولندي المتصدر، وبفارق ثلاث نقاط أمام منتخب إيرلندا الشمالية، صاحب المركز الثالث، وذلك قبل جولتين على نهاية التصفيات.

ويستضيف المنتخب الألماني منتخب بيلاروسيا ثم يستضيف منتخب إيرلندا الشمالية في 16 و19 نوفمبر، على الترتيب، بينما يحل المنتخب الهولندي ضيفا على إيرلندا الشمالية ثم يستضيف منتخب إستونيا.

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وقال لوف قبيل رحيل المنتخب الألماني من تالين يوم الاثنين: الموقف لم يتغير. نرغب في الفوز بأخر مباراتين وسنفعل. وسنتأهل إلى نهائيات البطولة الأوروبية، كان أسبوعا صعبا لأن استبعاد العناصر كان متكررا. وكان علينا إيجاد الحلول ولم نقض أوقات طويلة في التدريبات.

وافتقد لوف جهود أكثر من 12 لاعبا في مواجهة الأرجنتين من بينهم توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، كما عاند الحظ نيكلاس شتارك بشكل كبير.

وكان شتارك مدافع هرتا برلين يتطلع إلى تسجيل مشاركته الأولى مع المنتخب في المباراة أمام الأرجنتين التي أقيمت في دورتموند، لكنه غاب بسبب مشكلة في المعدة، وبعدها تعرض لجرح في الساق لدى اصطدامه بطاولة في فندق إقامة المنتخب قبل السفر إلى إستونيا ليغيب عن مباراة يوم الأحد.

وشارك إيمري تشان في مركز قلب الدفاع بالمباراة أمام إستونيا لكنه لعب لمدة 14 دقيقة فقط قبل أن يطرد بسبب الخشونة.

وعانى المنتخب الألماني خلال الشوط الأول من المباراة لكن الأداء تحسن في الشوط الثاني وأنهى المواجهة فائزا بثلاثة أهداف، سجل إلكاي غندوغان اثنين منها وكان الهدف الثالث من نصيب البديل تيمو فيرنر.

وقال لوف: الأمور كانت أصعب مما تخيلنا. بالطبع كان من الصعب التعامل مع وضع نقصان لاعب من صفوفنا في وقت مبكر.