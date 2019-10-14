شكرا لقرائتكم مارتينيز يشيد بتركيز لاعبي بلجيكا في مباراة كازاخستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا السعيد بتركيز لاعبي فريقه بعد الفوز 2-صفر خارج الديار على كازاخستان يوم الأحد وهي نتيجة عززت السجل المثالي للمنتخب البلجيكي في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

وكانت بلجيكا ضمنت بالفعل التأهل إلى النهائيات بفوزها العريض على سان مارينو يوم الخميس لكنها قدمت أدلة أخرى على أحقيتها في تصدر التصنيف العالمي بأداء رائع رفع رصيدها إلى 24 نقطة في المجموعة التاسعة.

وقال مارتينيز بعد الانتصار في استاد أستانة أرينا بالعاصمة الكازاخستانية: الفضل في كل شيء يعود إلى تركيز اللاعبين، نمتلك تشكيلة رائعة. الموهبة موجودة، لكن هؤلاء اللاعبين أيضا بمثابة سفراء لكيفية التعامل مع المشجعين.

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وأضاف المدرب الإسباني: طريقة التعامل مع المباريات مهمة وكازاخستان كانت بمثابة تحد آخر لهم. كان الأمر يتعلق على سبيل المثال بالتأقلم على أرضية الملعب الصناعية لكن إذا كان التركيز عاليا، فلا يوجد مشكلة. من الرائع رؤية هؤلاء اللاعبين وهم يلعبون.

وأبلغ مارتينيز الصحفيين بأنه يأمل الآن في إنهاء آخر مباراتين في التصفيات بطريقة جيدة عندما يلتقي المنتخب البلجيكي مع روسيا في سان بطرسبرغ يوم 16 نوفمبر ثم يختتم التصفيات على أرضه ضد قبرص بعد ثلاثة أيام أخرى، وقال: سنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء التصفيات في بروكسل بطريقة جيدة.

وبانتصارها في مباراة الأحد بفضل هدفي ميشي باتشواي وتوماس مونييه، وصلت بلجيكا إلى 30 هدفا في مبارياتها الثماني بالتصفيات بينما استقبلت شباكها هدفا واحدا.