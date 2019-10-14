"ادعم الكرة النسائية".. لاعبة ستوك سيتي توجه رسالة لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وجهت سارة عصام، المصرية المحترفة بصفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي، رسالة لمحمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، تطالبه بدعم الكرة النسائية في مصر.

وسبق وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تشكيل جهاز فني لمنتخب السيدات، بقيادة حسين عبداللطيف.

سارة عصام بدأت مشوارها في كرة القدم بنادي وادي دجلة وانتقلت لنادي ستوك سيتي، وتوجت بلقب هداف الفريق الإنجليزي.

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وقالت سارة عصام في تصريحات لقناة "إم بي سي" "محمد صلاح أصبح له بصمة كبيرة في الوطن العربي، الجميع يتأثر بكلامه، هو بالطبع يعلم عن الكرة النسائية ويعلم أن هناك فتاة مصرية تلعب في ستوك سيتي".

وتابعت "هو أيضا عانى في وقت سابق من مشاكل مع اتحاد الكرة، لكن بالتأكيد نحن جميعا نتعلم من بعد كأس العالم، إن شاء الله يكون هناك دعم أكبر لكرة القدم سواء للرجال أو السيدات مع الإدارة الجديدة".

وأضافت "أتمنى أن أنقل خبراتي وما شاهدته في الخارج لمنتخب الكرة النسائية في مصر وأن نحقق إنجازات من أجل بلدنا، ونثبت للعالم أن هناك كرة نسائية في مصر ومنتخب مميز".