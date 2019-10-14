مدرب الزمالك: وفرنا كل شيء للاعبين قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
أكد عصام مرعي المدرب العام بالفريق الأول لنادي الزمالك، أن الإدارة وفرت كل شيء للاعبين قبل مواجهة الأهلي المقبلة بالدوري.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في التاسع عشر من أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.
وخلال تصريحات صحفية قال مرعي: "الاستقرار سيكون كلمة السر في نجاح الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "الإدارة وفرت كل شيء للاعبين والجهاز الفني، الجهاز الفني واللاعبون عليهم مسؤولية كبيرة لتقديم مستويات جيدة، والفوز على الأهلي في مباراة القمة المقبلة".
وتابع: "الجميع يعلم قدر المسؤولية المكلف بها من جانب إدارة الزمالك، وأهمية لقاء الأهلي لكسب ثقة الجماهير ومصالحتهم".
وأوضح مدرب الزمالك أن الفريق يضم كوكبة من اللاعبين المميزين، الذين يمتلكون خبرات كبيرة، وهم قادرون على تحمل الضغوط وتجاوز أي عقبة.
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