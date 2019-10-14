الخليج 365 يوضح حقيقة تلقي طارق حامد عرضا من أهلي جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر مقرب من طارق حامد لاعب وسط الزمالك، أن اللاعب لم يصله عرضا للانضمام لنادي أهلي جدة السعودي للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365"، أن اللاعب لم يتلق أي عروض، مشدداً على أن اللاعب ملتزم بعقده مع الزمالك.

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وأشار المصدر إلى أن اتحاد جدة السعودي عرض ضم طارق حامد خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن اللاعب فضّل البقاء بنادي الزمالك.

وأضاف المصدر أن اللاعب ينتظر تنفيذ مسؤولي الزمالك لوعدهم له بتعديل عقده في الفترة الحالية بعد حصوله على أكثر من وعد بحسم ملف تعديل العقد في الفترة الأخيرة.

ويخوض طارق حامد مباراة بتسوانا مع المنتخب المصري مساء اليوم الإثنين، قبل العودة للانضمام لصفوف الزمالك استعدادا لمباراة القمة أمام الأهلي بالجولة الرابعة للدوري يوم السبت المقبل.