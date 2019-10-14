طلب جديد من الزمالك بشأن مباراة جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

طالب مسؤولو نادي الزمالك من الجهات الأمنية المختصة، الموافقة على حضور 20 ألف متفرج لمباراته المقبلة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

وأوضح مصدر بالزمالك لـ"الخليج 365"، أن النادي الأبيض يتمسك بحضور الجماهير بسبب صعوبة اللقاء خاصة وأنه مصيري وحاسم في مشوار الزمالك الإفريقي.

ورفض مسؤولو الزمالك فكرة عدم حضور الجماهير، خاصة أن العدد الذي حدده الأمن من قبل والمقدر بـ 5 آلاف شخص، تم تقسيمهم بين ٣ آلاف لأعضاء الجمعية العمومية، و١٥٠٠ تحددهم وزارة الشباب والرياضة، و٥٠٠ للفريق الضيف.

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ووفقا للمصدر، تواصل مسؤولو الزمالك مع الجهات الأمنية خلال الساعات الماضية، لحسم الأمر مبكراً وقبل اللقاء بوقت كافي.

وكان تقرر في وقت سابق بشكل نهائي إقامة اللقاء بين الفريقين في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ستاد السلام، يوم الخميس الموافق ٢٤ أكتوبر الجاري.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز الفريق السنغالي بهدفين لهدف.