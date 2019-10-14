مدخل خاص للاعبي منتخب مصر بفندق برج العرب.. تعرف على السبب

خصص مسئولو منتخب مصر، مدخلًا ومخرجًا خاصًا للاعبين في فندق الإقامة، لرغبتهم في عدم احتكاك اللاعبين بالنزلاء. الإقامة، لرغبتهم في عدم احتكاك اللاعبين بالنزلاء. يلتقي المنتخب بتسوانا في السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب في الإسكندرية وديًا.

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