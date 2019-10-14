بالصور.. وزير الرياضة يشهد ندوة حوارية شبابية عن انتصارات أكتوبر المجيدة بمحافظة السويس

التقى، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس مجموعة من الشباب والفتيات من أبناء محافظة السويس في ندوة حوارية أقيمت بنادي النصر للبترول بالسويس.

وجاءت الندوة عن انتصارات حرب أكتوبر تحت عنوان "بمصرنا نحتفل وبجيشنا نفاخر وبنصرنا نزهو" بحضور كل من اللواء مصطفى عبد اللطيف واللواء يسري عمارة ، وكان اللقاء الحواري تحت عنوان مؤتمر شباب السويس.

تناولت الندوة الحديث عن بطولات رجال مصر من أبناء القوات المسلحة خلال انتصارات حرب أكتوبر عام 1973، والقدرة على إلحاق الهزيمة بالعدو واستعادة الكرامة والعزة وتحقيق النصر لمصر.

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن شباب مصر هم الطاقة الحقيقية، التي لابد أن نعرفها وتذهب لمكانها الطبيعي، في التعمير والبناء من أجل مصر.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على دور شباب مصر

في تحقيق التنمية للبلاد في شتي المجالات، لافتاً أن الوزارة تعمل على دعم قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج والمشروعات المنفذة في جميع المحافظات على مدار العام.

وأشار الوزير الي الجهود المبذولة على صعيد تطوير المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة أدائها، وتكثيف الأنشطة والبرامج بها ليستطيع الشباب ممارسة مختلف الأنشطة .

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ووجه الدكتور أشرف صبحي التهنئة لشباب مصر والشعب المصري بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مشيداً بدور القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحفاظ على أمن مصر ومحاربة الإرهاب الأسود والقضاء عليه.