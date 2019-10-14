طائرة الأهلي في مواجهة الزهور بالدوري.. اليوم

الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي يواجه فريق الزهور اليوم الاثنين في بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم

على صالة نادي الزهور، وهي تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني للأهلي الذي يسعى إلى استمرار سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق.

ومن المنتظر أن يستمر محمد مصيلحي المدير الفني للفريق في الدفع بالعناصر الشابة نظرا لغياب اللاعبين الدوليين المتواجدين مع المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العالم باليابان.