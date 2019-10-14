فريق الناشئين لكرة الطائرة «15 سنة» بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام فريق بتروجت في إطار مبارياتبطولة الجمهورية.
وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم على ملاعب نادي رويال بالتجمعالخامس.
أكد عادل لطفي مدرب الفريق جاهزية الفريق للمباراة، مشيرا إلي عدم وجود أي إصابات بين اللاعبين الذين يسعون لتحقيق الفوز والاستمرار في تقديم العروض القوية بالبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر ناشئو طائرة الأهلي يواجه بتروجت في بطولة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.