ناشئو طائرة الأهلي يواجه بتروجت في بطولة الجمهورية

فريق الناشئين لكرة الطائرة «15 سنة» بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام فريق بتروجت في إطار مباريات بطولة الجمهورية. بطولة الجمهورية. وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم على ملاعب نادي رويال بالتجمع الخامس. الخامس. أكد عادل لطفي مدرب الفريق جاهزية الفريق للمباراة، مشيرا إلي عدم وجود أي إصابات بين اللاعبين الذين يسعون لتحقيق الفوز والاستمرار في تقديم العروض القوية بالبطولة.

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