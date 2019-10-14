يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الاثنين، أمام فريق الطيران في إطار منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.
ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروضالقوية في البطولة.
وكان الأهلي قد نجح في تحقيق العلامة الكاملة في الدورة المجمعة الأولى والثانية، وحقق الفوز في كل مبارياته على حساب فرق هيئة قناة السويس وأصحاب الجياد وسبورتنج.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. طائرة الأهلي في مواجهة الطيران بدوري المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.