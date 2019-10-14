اليوم.. طائرة الأهلي في مواجهة الطيران بدوري المحترفين

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الاثنين، أمام فريق الطيران في إطار منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض

القوية في البطولة.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق العلامة الكاملة في الدورة المجمعة الأولى والثانية، وحقق الفوز في كل مبارياته على حساب فرق هيئة قناة السويس وأصحاب الجياد وسبورتنج.