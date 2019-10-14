طائرة سيدات الأهلي يواجهن الطيران.. اليوم

يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة«سيدات» بالنادي الأهلي، فريق الطيران، اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الشرطة بالعباسية.
ويسعى الفريق الأول للكرة الطائرةسيدات بالنادي الأهلي لمواصلة الانتصارات والتغلب على الطيران، بعد الفوز الذي حققه في الجولة الأولي علي فريق سبورتنج بثلاثية نظيفة.
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