أهلي 2000 يواجه المطرية في مستهل مشواره ببطولة القاهرة

يستهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ مشواره في بطولة منطقة القاهرة غداً الثلاثاء بمواجهة فريق المطرية، في المباراة المقرر اقامتها ملعب الأهلي بمدينة نصر .

ويخوض الفريق مسابقة الدوري هذا الموسم وهو يأمل في تكرار إنجاز الموسم الماضي عندما تُوج بلقب البطولة، حيث يسعى الفريق لتكرار انجازه وإضافة بطولة

جديدة لقطاع الناشئين بالنادي.

وأسفرت قرعة البطولة عن وضع الأهلي في المجموعة الأولى للدوري مع فرق المقاولون العرب والنصر والغابة واتحاد الشرطة ومركز شباب الأميرية ومركز شباب زينهم والمطرية ومنشية حلوان الجديدة.

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وتضم المجموعة الثانية فرق طلائع الجيش وإنبي ومصر للتأمين والسكة

الحديد وألماظة ومركز شباب سراي القبة ومركز شباب عين الصيرة ومركز شباب الوايلي.

ويصعد أول ٤ فرق من كل مجموعة لخوض بطولة دوري سوبر من دورين، ليتحدد في النهاية بطل دوري المنطقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديراً فنياً، وأشرف أبو زيد مدرباً عاماً، وخالد حسن مدرباً لحراس المرمى، وصابر سينادة إداري الفريق، ومحمد فتحي درويش طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق إخصائي التدليك.