ناشئات سلة الأهلي يواجهن طلائع الجيش ببطولة القاهرة

يواجه فريق كرة السلة للناشئات «16 سنة» بالنادي الأهلي، اليوم، فريق طلائع الجيش في بطولة منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة، في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب طلائع الجيش.

ويتكون الجهاز الفني لفريق ناشئات السلة

«16 سنة » بالأهلي، من عمرو أحمد صابر مديرا فنيا، وأمل سيد إداريا، وياسر عبد الوهاب إخصائي بدني، وآية أحمد إخصائي علاج طبيعي.