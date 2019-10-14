كأس مصر يؤجل مباراة الأهلي 99 أمام طنطا في بطولة الجمهورية

تقرر تأجيل مباراة فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ أمام فريق طنطا بدوري الجمهورية التي كان مقرراً لها بعد غد الأربعاء لمدة أسبوع واحد، وذلك بسبب مسابقة كأس مصر.

مباراة شباب الأهلي أمام طنطا تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الجمهورية،

وبعدما كان مقرراً إقامتها بعد غد الأربعاء ١٦ أكتوبر الجاري تقرر تأجيلها للأربعاء ٢٣ أكتوبر، بسبب إقامة مباراة في الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر على ملعب طنطا في نفس التوقيت السابق لمباراة الفريقين.

ووفقاً لذلك سيلعب شباب الأهلي مباراة الجولة السابعة أمام إف سي مصر يوم الأحد ٢٠ أكتوبر، قبل أن يواجه طنطا في الجولة السادسة يوم الأربعاء ٢٣ أكتوبر.

يذكر أن فريق الأهلي 1999 فاز أمس الأحد على الإنتاج الحربي ٣ - ١، ليرفع رصيده إلى ١٣ نقطة، جمعها من الفوز في ٤ مباريات والتعادل في مباراة واحدة.