تحديد موعد أول حلقات مساء الأنوار مع مدحت شلبي

حددت قناة القاهرة والناس موعد بدء برنامج مساء الأنوار الخاص بالإعلامي المخضرم “مدحت شلبي” ليكون يوم الخميس المقبل الموافق 17 أكتوبر.

ويعود برنامج مساء الأنوار إلى الأضواء بعد غياب دام ثلاثة أشهر منذ انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، عندما كان يذاع على شاشة قناة النيل للرياضة.

ووقع فريق عمل البرنامج بقيادة مدحت شلبي والصحفي محمد صيام على مع قناة القاهرة والناس، نهاية الأسبوع الماضي، لإعادة البرنامج على شاشة القناة المملوكة للإعلامي الشهير “طارق نور”.

وحرص مسؤولو القناة على منح مدحت شلبي وفريق عمل مساء الأنوار فرصة جيدة للتحضير لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمجدولة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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مدحت شلبي – صاحب عبارة بيبو وبشير الشهيرة- سيقدم برنامج مساء الأنوار على قناة القاهرة والناس لمدة 5 أيام في الأسبوع، أيام “الأحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس”.

وسيتخصص البرنامج في تحليل مباريات الدوري المصري الممتاز ومباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم بالإضافة إلى مباريات منتخب مصر الاولمبي في التصفيات المؤهلة إلى طوكيو 2020، كما سيناقش أهم القضايا التي تشغل الشارع الرياضي المصري.

وكان مدحت شلبي، صاحب الـ 75 عامًا، سبق له العمل مع قنوات دريم 1 ومودرن سبورت وأون سبورت وMBC مصر والنيل للرياضة بالإضافة لفترة قصيرة مع قناة بيراميدز.

شلبي الذي خاض عدة تجارب تدريبية متواضعة، اكتسب شهرته الكبيرة أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1/6 عام 2002، وسجل آنذاك خالد بيبو سوبر هاتريك، ولا يزال جمهور الأهلي يردد تعليقه الشهير “بيبو وبشير” حتى الآن.