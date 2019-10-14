السجل التاريخي لأبطال دورى أبطال أسيا منذ عام 1967

الموسم البطل الوصيف 1967 هبوعيل تل أبيب – الكيان الصهيوني سيلانغور- ماليزيا 1969 ماكابي تل أبيب – الكيان الصهيوني يانغزي – كوريا الجنوبية 1970 استقلال طهران – ايران هبوعيل تل أبيب – الكيان الصهيوني 1971 ماكابي تل أبيب – الكيان الصهيوني الشرطة- العراق 1986 يوسان اي بارك – كوريا الجنوبية الأهلي- 1967 هبوعيل تل أبيب – الكيان الصهيوني سيلانغور- ماليزيا 1969 ماكابي تل أبيب – الكيان الصهيوني يانغزي – كوريا الجنوبية 1970 استقلال طهران – ايران هبوعيل تل أبيب – الكيان الصهيوني 1971 ماكابي تل أبيب – الكيان الصهيوني الشرطة- العراق 1986 يوسان اي بارك – كوريا الجنوبية الأهلي- السعودية 1987 جيف يونايتد ايتيهارا شيبا- اليابان الهلال- السعودية 1988 طوكيو فيردى- اليابان الهلال- السعودية 1989 السد- قطر الكرخ- العراق 1990 لياونينج وهوين اف سي- الصين يوكوهاما اف مارينوس- اليابان 1991 استقلال طهران- ايران لياونينغ وهوين اف سي- الصين 1992 الهلال- السعودية استقلال طهران- ايران 1993 ياس همدان- ايران الشباب- السعودية 1994 تاي فارمرز يانك- تايلاند عمان- عمان 1995 تاي فارمرز يانك- تايلاند العربي- قطر 1996 سيونغنام اف سي- كوريا الجنوبية النصر- السعودية 1997 يوهانغ ستيلرز- كوريا الجنوبية سيونغنام اف سي- كوريا الجنوبية 1998 يوهانغ ستيلرز- الجنوبية داليان واندا- الصين 1999 جوبيلو ايواتا- اليابان استقلال طهران- ايران 2000 الهلال- السعودية جوبيلو ايواتا- اليابان 2001 سوون سامسونج يلووينغز- كوريا الجنوبية جوبيلو ايواتا- اليابان 2002 سوون سامسونج يلووينغز- كوريا الجنوبية اف سي سينول- كوريا الجنوبية 2003 العين- الامارات بوليس تيرو- تايلاند 2004 الاتحاد- السعودية سيونغنام اف سي- كوريا الجنوبية 2005 الاتحاد- السعودية العين- الامارات 2006 جيونبك هيونداى موتورز- كوريا الجنوبية الكرامة- سوريا 2007 اوراوا ريد دياموندز- اليابان سباهان اصفهان- ايران 2008 غامبا اوساكا- اليابان ادلايد يونايتد- استراليا 2009 يوهانج ستيلرز- كوريا الجنوبية الاتحاد- السعودية 2010 سيونغنام اف سي- كوريا الجنوبية ذوب اهن اصفهان- ايران 2011 السد- قطر جيونبك هيونداى موتورز- كوريا الجنوبية 2012 أولسان هيونداى- كوريا الجنوبية الأهلي- السعودية 2013 جوانجزو ايفرجراند- الصين اف سي سينول- كوريا الجنوبية 2014 ويسترن سيدنى وانديريرز- استراليا الهلال- السعودية 2015 جوانجزو ايفرجراند- الصين شباب الأهلي دبي- الامارات 2016 جيونيك هيونداى موتورز- كوريا الجنوبية العين- الامارات 2017 اوراواريد دياموندز- اليابان الهلال- السعودية 2018 كاشيما انتلرز- اليابان بيرسيوليس- ايران

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السجل التاريخي لأبطال دورى أبطال أسيا منذ عام 1967 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.