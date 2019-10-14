رياضة | حل سحري من سولشاير لإنهاء أزمة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حل سحري من سولشاير لإنهاء أزمة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمر مانشستر يونايتد بلحظة صعبة منذ فترة طويلة بسبب عملية توظيف غير فعالة وغالبا ما تكون سيئة ، ومع ذلك يسعى أولي جونار سولشاير للحصول على مساعدة من الشركة الإسبانية "Driblab" للمساعدة في إنهاء أزمة النادي.

تركت بداية اليونايتد الأسوأ لموسم الدوري على مدار 30 عامًا الفريق المتجه نحو المباراة مع منافسيه الشرعيين وأعلى جدول مباريات لم يهزم فيها ليفربول بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

كانت الهزيمة 1-0 في نيوكاسل يونايتد هي أدنى نقطة بالنسبة لسولشاير ، الذي يعاني في النهاية من عواقب سنوات من التوظيف المتوسط.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل ، حث مدرب مولدي السابق النادي على الحصول على خدمات شركة "Driblab" الاستشارية التي تتخذ من مدريد مقراً لها من أجل تحسين استراتيجية التوظيف لدى يونايتد.

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استخدمت نوتنجهام فورست أيضًا خدمات "Driblab" الأخيرة ، وتحتل الآن المركز الثاني في البطولة ، على مستوى النقاط مع متصدري وست بروميتش ألبيون.

يُعتقد أيضًا أن حوالي 12 ناديًا من أندية الليجا قد استأجرت الشركة، ووفقًا للمعلومات المنشورة في ديلي ميل ، يقيم دربلاب نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين من سن 16 عامًا فما فوق.

يفحصون كيفية تأثرهم بالإصابات وحتى شكلهم البدني عند الركض أو ضرب الكرة، ولديهم خوارزمية فريدة من نوعها تشير إلى ما إذا كان اللاعب المهاجم أو حارس المرمى يؤدي أداءً أعلى أو أقل من مستوى أدائه المتوقع.

كان أحد المواضيع الثابتة في السنوات الأخيرة في أولد ترافورد يضيع في سوق الانتقالات ، حيث ينفق النادي غالبًا ما ينفقه أقرب منافسيه ولكن ليس بحكمة.

كلف روميلو لوكاكو 84.7 مليون يورو ، وأنجيل دي ماريا 75 مليون يورو ، فريد 59 مليون يورو ، هنريك مخيتاريان 42 مليون يورو وإريك بيللي 38 مليون يورو.