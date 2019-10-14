رياضة | ميتشو ينتقد ميركاتو الزمالك القوي قبل مباراة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو ينتقد ميركاتو الزمالك القوي قبل مباراة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية في تدعيم صفوف الفريق بعدد كبير من اللاعبين المميزين لكن جميع الصفقات جاءت دون تدخل من المدير الفني الجديد للفريق الصربي ميتشو والذي تم التعاقد معه بعد نهاية الميركاتو الصيفية .

وإهتم البيت الأبيض بضم عدد من الأسماء إعتمد خلالها على " السمعة " فقط سواء على المستوى المحلي أو القاري لكنه تجاهل في الوقت ذاته تدعيم بعض المراكز التي يحتاجها الفريق من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري ودوري ابطال أفريقيا .

ونجح الزمالك في التعاقد مع ثلاثة حراس مرمى وهم محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد عواد بعد أن أصيب الحارس الأساسي للفريق محمود عبد الرحيم " جنش " فيما تم الإستغناء عن عماد السيد للإتحاد السكندري ورحل عمر صلاح لصفوف فريق نادي سموحة السكندري .

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع لاعب وسط مدافع رنان وإعتمد على وجود طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي مع لاعبين فقط كبدلاء وهم محمود عبد العزيز " زيزو " ومحمد حسن وتم الإستغناء عن الثنائي محمود دونجا ومحمد أشرف روقا .

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وفي خط الوسط المهاجم ضم الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بالإضافة إلى الموهبة الصاعدة بقوة الصاروخ إمام عاشور وتم إستعادة خدمات الأباتشي محمود عبد الرازق شيكابالا في ظل وجود زيزو ومحمد عنتر في قائمة الفريق التي خاض بها منافسات الموسم الماضي .

ولم يتعاقد الزمالك مع مهاجم أجنبي قوي وإكتفى بعودة مصطفى محمد من الإعارة مع وجود عمر السعيد والمغربي خالد بو طيب من الموسم الماضي ما ساهم في ظهور الفريق بعقم هجومي نسبياً خلال المباريات القليلة الماضية على المستوى المحلي في الدوري وقارياً في دوري أبطال أفريقيا .

وخلال المباراة الماضية عانى ميتشو من عدم وجود دكة بدلاء قوية على المستوى وسقط في فخ التعادل مع الصاعد حديثاً لبطولة الدوري المصري إف سي مصر بعد إصابة محمود عبد العزيز ومحمد حسن وغياب طارق حامد بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات ما اجبره على الدفع بأوباما وزيزو في مركز الإرتكاز .

وظهر جلياً على ميتشو أنه غير مقتنع بقدرات بو طيب كمهاجم صريح ليتم توظيفه في مركز صانع الألعاب لكنه لم يضيف أي جديد ولم يقدر على إثبات قدراته في مركزه الجديد ما جعل المدرب يتعرض لإنتقادات واسعة بسبب إتخاذه قرارات غير مفهومة للبعض وأرجع ذلك للقائمة المدججة بالخيارات الغير قوية .

فهل يدفع ميتشو ثمن الميركاتو المفروض عليه ويخسر قمة الأهلي ؟